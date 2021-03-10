Taş kırma faciası... Son dakika: Bir günde iki işçi hayatını kaybetti

Bir gün sonra yine aynı dehşet! 0:00 / 0:00

AA

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kum ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti. Dün de Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesi operatörü makine haznesine düşüp, yaşamını yitirmişti.

İlçeye bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa (51) ve Yunus Özdemir (41),tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi. Taş kırma makinesinin kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Ovacık Kaymakamı Osman Kurt da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Hayatını kaybeden işçilerden Yunus Özdemir