Bir günde 62 kişi öldürüldü, OHAL ilan edildi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

El Salvador'da çete bağlantılı cinayetlerle mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele pazar günü, ülkedeki şiddet dalgasıyla suçladığı çete üyelerinin kaldığı tüm cezaevlerinde azami acil durum ilan edilmesini emretti.

Associated Press'in aktardığına göre, bu karar yalnızca cumartesi günü 62 kişinin cinayet sonucu öldürülmesinden sonra geldi. Şubat ayının tamamında 79 cinayet işlenmişti.

DÜNYADA EN YÜKSEK CİNAYET ORANLARINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ

El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda. Cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Güvenlik güçleri başkent San Salvador'daki bir çok noktada güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, çetelerin bulunduğu mahallelerdeki bölgelerde ve ülke genelinde kontrollerini artırdı.

Polis, hafta sonu işlenen cinayetlerden sorumlu olduklarını iddia eden Mara Salvatrucha veya MS-13'ün beş liderini yakaladı.