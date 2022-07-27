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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenler'de otoparka kurşun yağmuru! Ölü ve yaralılar... - Haberler
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Ölü ve yaralılar var! Otopark kan gölüne döndü!

İstanbul Esenler'de, otoparka gelen kişi ya da kişiler içeride bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda otoparkta bekçilik yapan 60 yaşındaki Ali Eser ölürken, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Eser'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Son dakika: Esenler'de otoparka kurşun yağmuru! Ölü ve yaralılar... - Haberler
Ölü ve yaralılar var! Otopark kan gölüne döndü!
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DHA

İstanbul Esenler'de, Oruç Reis Mahallesi'ndeki otoparkta dün akşam saat 23.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

İÇERDEKİLERE KURŞUN YAĞDIRDILAR

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler yaya olarak geldikleri otoparkta, içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda otoparktaki 3 kişi kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanser tedavisi gördüğü ve son dönemde otoparkta bekçilik yaptığı öğrenilen 60 yaşındaki Ali Eser ise, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS İNCELEMEDE BULUNDU

Saldırıya uğrayanların yakınları, olayı duyduktan sonra otoparka geldi. Cadde üzerinde güvenlik önemi alan polis ekipleri, otopark ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

OTOPARKIN ÖNÜNDE BİLEZİKLER BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri, otoparkın önündeki kaldırımda bilezikler buldu. Ekiplerin incelemesinin ardından bilezikler delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ali Eser´in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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