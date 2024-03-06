Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi
Son dakika depremler listesi araştırmaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve komşularında meydana gelen son depremleri anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler endişe ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 6 Mart Çarşamba günü yaşanan depremler...
Son depremler listesi gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; son olarak Malatya'da bir deprem yaşandı. İşte, 6 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT'TA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; buün saat 11:25'te Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.1 KM olarak belirlendi.
MALATYA'DA DEPREM
AFAD verilerine göre, 6 Mart Çarşamba günü sabah saat 07:55'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 2.1 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, bugün sabaha karşı saat 04.30'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntının derinliği 7 KM olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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