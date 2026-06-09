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        Haberler Gündem Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

        Bircan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı kapatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iltisakı ile bilinen Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        Sosyal medya hesabı kapatıldı

        Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alındı, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderildi.

        Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bircan Yıldırım isimli sosyal medya içerik üreticisinin hesabı hakkında kapatma kararı alınması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

        Talebi değerlendiren Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili hesap hakkında kapatma kararı verdi.

        Hakimliğin kararı ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere BTK'ye gönderildi.

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