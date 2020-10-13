Birlikte yaşadığı kadını öldürdü! Haksız tahrikten 18 yıl aldı!

DHA

İstanbul Esenyurt'ta, 13 Haziran 2019 tarihinde Elif Özde Uzun (29),birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Erhan Taslı (36) tarafından öldürüldü. Taslı, cinayeti işledikten sonra kızına, annesinin odada uyuduğunu ve uyandırmaması gerektiğini söyleyerek olay yerinden kaçtı. Üç günün sonunda ise Elif Özde Uzun'un cansız bedeni odada bulundu.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Olayın ardından yakalanan ve tutuklanan Erhan Taslı, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Erhan Taslı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

DHA'da yer alan habere göre esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Taslı'nın aldatıldığını öğrenmesi üzerine işlediği eylemin haksız tahrik kapsamında kaldığını belirtti. Savcı, sanık Taslı'nın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

AVUKATA "BİRAZ EMPATİ KURMANI İSTİYORUM" DEMİŞ

Sanık avukatı da mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada "Haksız tahrik ile ilgili bölümlerine katılıyoruz. Sanık ile görüşmeye cezaevine gittiğimde 'Neden böyle bir hareket yaptın, neden çocuğunu alıp uzaklaşmadın' dediğimde, bana 'Sen böyle bir olayla karşılaşsan ne yaparsın. Biraz empati kurmanı istiyorum' diye cevap vermiştir. Sanık aldatma işini öğrendiği anda kendiliğinden böyle bir olayı işlemiştir. Haksız tahrik indiriminin en üst hadden yapılmasını istiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

"BEN SEVGİYİ SEÇTİM AŞKI SEÇTİM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Taslı da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimi aileme tercih etmiştim. Eşim ile birlikte olmak için İstanbul'a taşındım, evde temizliği ben yapıyordum. Yemek yapardım, kahvaltıyı hazırladım. Eşimi hiçbir şekilde üzmek istemedim. Ben sevgiyi seçtim, aşkı seçtim. Ben sadece sevdim. Kimse bunun aksini söyleyemez. Hiçbir zaman maço olmadım. Bu savunmalarımın da dikkate alınmasını istiyorum" diye konuştu.

Erhan Taslı son sözü sorulduğu sırada da "Bir ceza verilirken vicdana göre ceza verilmelidir. Ben de bunu sizin vicdanınıza havale ediyorum. Başka bir diyeceğim yoktur" dedi.

CEZADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Taslı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, sanığın eylemini maktulden kaynaklanan haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıl hapis cezasına indirdi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın eylemini gerçekleştirirken vurduğu bıçak darbesi, olaydan sonra maktulle uzun süre küçük kızı ile beraber aynı konutu paylaştığı, daha sonrasında da küçük kızını evde tek başına bırakarak olay yerinden kaçtığını belirtti. Mahkeme bu sebeplerle sanığın eylemlerinin ve hareketlerinin gösterdiği kişilik özelliklerini dikkate alarak sanık hakkında takdiri indirim uygulamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede sanık Erhan Taslı hakkında "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.