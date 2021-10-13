Boğaz'daki tekne turu ücretini fazla buldular! Dehşet saçtılar! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, Beşiktaş Bebek sahilinde 4 Ekim'de saat 04.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddialara göre, aralarında sosyal medya ünlüsü DJ Baran Taşkut olarak bilinen Yusuf Taşkut'un da bulunduğu bir grup, boğazda tekne turu yapmak istedi.

"BİR SAATLİK ÜCRET 250 TL" DEDİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan boğaz turunun ardından iskeleye yanaşan tekne sahibi 'bir saatlik boğaz turunun 250 lira olduğunu' söyledi. Boğaz turunun ücretini çok bulan grup, tekne sahibi ile tartışmaya başladı.

DARP EDİP SİLAHLA VURDULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaş grubu, tekne sahibi ve iki çalışanı darp edip silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS, KAÇANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETTİ

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknedeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonrası Oğuzhan A., Yusuf Taşkut ve silahı kullanan Ömer T.'yi silahıyla gözaltına aldı.

BİRİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST KALDI

Şüpheliler Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahı kullanan Ömer T. tutuklanırken Oğuzhan A. ile Yusuf Taşkut adli kontrolle serbest bırakıldı.