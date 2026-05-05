Bolu’da virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi, sürücü kurtarılamadı
Bolu'da virajı alamayan hafriyat yüklü kamyon devrildi, sürücü araç ile zemin arasında sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, İsmail Gezen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Bolu'da kum ocağından D-100 Karayolu'na seyir halinde olan kum yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
VİRAJI ALAMAYARAK DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre kaza; Bolu'nun Rüzgarlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün üst kısmında bulunan kum ocağından yüklediği hafriyatla D-100 Karayolu'na inmek isteyen İsmail Gezen (59) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Yan yatan kamyonun sürücüsü İsmail Gezen, araç ile toprak zemin arasında sıkıştı.
FARK EDENLER BİLDİRDİ
Kazadan bir süre sonra bölgeden geçen bir vatandaşın devrilen kamyonu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü İsmail Gezen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği tespit edildi.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Gezen'in cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.