Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Bonmati hastaneye kaldırıldı - Futbol Haberleri

        Bonmati hastaneye kaldırıldı

        İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Aitana Bonmati hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bonmati hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli takım teknik direktörü Montse Tome, İspanyol spor basınına verdiği demeçte, Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü orta saha oyuncusunun viral menenjit teşhisiyle gözlem altında olduğunu doğruladı.

        Bonmati'nin ne zaman takıma döneceğinin belirsiz olduğunu aktaran Tome, "Doktorlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Menenjit hakkında konuşmak korkutucu olabilir ama durum kontrol altında. Aitana'nın ne kadar süre hastanede kalacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

        27 yaşındaki Barcelona oyuncusu Bonmati, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası