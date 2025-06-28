Bonmati hastaneye kaldırıldı

Milli takım teknik direktörü Montse Tome, İspanyol spor basınına verdiği demeçte, Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü orta saha oyuncusunun viral menenjit teşhisiyle gözlem altında olduğunu doğruladı.

Bonmati'nin ne zaman takıma döneceğinin belirsiz olduğunu aktaran Tome, "Doktorlar durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Menenjit hakkında konuşmak korkutucu olabilir ama durum kontrol altında. Aitana'nın ne kadar süre hastanede kalacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Barcelona oyuncusu Bonmati, 2023 ve 2024 yıllarında üst üste iki kez Altın Top ödülünü kazanmıştı.