Borsa kapanışta rekor kırdı

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Borsa İstanbul, 14 Ocak seansını rekorla kapadı. Gün içerisinde 121 bin 504 puanı göre endeks, kapanışı 121 bin 423 puandan yaparak 29 Ocak 2018 tarihindeki 120 bin 845 puanlık kapanış rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da kasımdan bu yana "bahar havası" eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile spor oldu

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana gerilemişti.