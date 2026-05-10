Bu hafta sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 16:29
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.
Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak.
