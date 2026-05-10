Yurdun bazı kesimlerinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak.