7 kişi öldü! TIR sürücüsü tutuklandı!
Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü korkunç kazada flaş bir gelişme yaşandı. Olayda, kazaya karışan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
AA'da yer alan habere göre Isparta-Antalya kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan TIR şoförü Gürkan Gür, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde 8 Nisan'da Adil Özkan'ın (63) kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki çekici ve bir TIR çarpışmıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybetmiş, TIR'ın sürücüsüyle minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) yaralanmıştı.
