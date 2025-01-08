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        Eğitim uçağı pistten çıktı!

        Bursa Yenişehir'de bir eğitim uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uçak pilotu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:20
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        Eğitim uçağı pistten çıktı!
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        Bursa Yenişehir Havalimanı'nda pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.

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