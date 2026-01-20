Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da genç adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da genç adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:15
        Evinde cansız bedeni bulundu
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        ARKADAŞLARI GENCİ HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

        İHA'nın haberine göre olay, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi. 38 yaşındaki Şadan Kaladağ'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

