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        Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın

        Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda bir dükkanda başlayıp 4 iş yerine daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 6 iş yerinin zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayda yer yer çökmeler de meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Bursa'da tarihi çarşıda yangın

        Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        DHA'daki habere göre yangın; saat 09.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı.

        Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.

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        Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda 12 iş yerinin olduğu 2 katlı ahşap iş merkezindeki bir dükkanda çıkan ve bitişiğindeki dükkanlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Yangında 6 iş yeri zarar görürken, yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlardaki soğutma çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da çalışmaları yerinde takip etti.

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