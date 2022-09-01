Bursa'daki dehşet anları kamerada! Terminalin çatısı böyle çöktü

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü.

Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

Öte yandan çatının büyük bir gürültüyle çökme anı ise bir yolcunun cep telefon kamerasına yansıdı.

"SU, BOMBA GİBİ PATLADI"

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Kadıoğlu, "Düz çatılarda su tahliyesi için biraz da olsa su birikmesi lazım. Böyle çatılarda paratoner de olsa etrafa saçılan yıldırım çatıda biriken suyu bomba gibi bir anda buharlaştırarak çatıyı çökertir. Buna hidro elektro şok denir ve Türkiye'de bu pek bilinmez." dedi.