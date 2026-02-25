Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'daki sahte soygun senaryosunda gerçek ortaya çıktı! 20 milyonluk "gasp" oyunu bozuldu | Son dakika haberleri

        Bursa'daki sahte soygun senaryosunda gerçek ortaya çıktı! 20 milyonluk "gasp" oyunu bozuldu

        Bursa'da silahlı soygun gibi gösterilen olayın, 20 milyon liranın paylaşılması amacıyla planlanan bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Parayı taşıyan kişilerin tüfekle gasp edildiklerini öne sürdüğü, ancak yapılan incelemede olayın gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 13 milyon 400 bin liraya el konulurken, paranın kaynağına ilişkin inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:26 Güncelleme:
        20 milyonluk "gasp" planı bozuldu

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde silahlı soygun gibi gösterilen olayın, para aklamak amacıyla önceden planlandığı ortaya çıktı. Kişilerin soyguna senaryo uydurdukları, olayı gören bir vatandaşın da o anları film gibi çektiği ortaya çıktı. Sahte soygun olayını yutmayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, senaryo hazırlayan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Polis soygun senaryosunda kullanılan 20 milyon liranın 13 milyon 400 bin lirasını ele geçirdi.

        TÜFEKLE GASP İDDİASI

        İHA'daki habere olay, 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi. Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler.

        O ANLAR KAMERADA

        O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        POLİS YERİNE PATRONUNU ARADI

        Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        BAHİS PARASI İTİRAFI

        Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti.

        GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BELİRLENDİ

        Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

        GASP SÜSÜ PLANI

        Yapılan incelemelerde, parayı taşıyan kişiler ile saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan haberdar olduğu, gasp süsü verilerek paranın paylaşılmasının planlandığı tespit edildi.

        FİRARİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Asayiş ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., E.T. ve A.Ç.'yi bir kafede senaryonun içinde bulunan M.K. ve E.S ile yakaladı. Paranın İstanbul ayağını organize ettiği değerlendirilen Ö.D.'nin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        13 MİLYON 400 BİN LİRAYA EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında para dolu kolilerden birinin araçta bulunduğu, iki kolinin kuyumcuya götürülerek altına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ile 5 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 13 milyon 400 bin liraya el konuldu.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Firari şüphelinin akrabası olduğu öğrenilen kuyumcu F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi. Paranın sahibi olduğunu iddia eden Ö.U. ile şirket yetkilisi Y.S. ve sözde mağdurlar O.D. ile O.S. hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, M.K. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden A.K., E.T., A.Ç., M.K. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        PARA KAYNAĞINA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

        Paraya savcılık tarafından el konulurken, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin paranın kaynağına ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

