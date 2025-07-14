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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Büyükçekmece Başkanvekili belli oldu | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece Başkanvekili belli oldu

        İstanbul Büyükçekmece'de CHP'nin adayı Hakan Çebi, belediye başkanvekili seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:44
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        Büyükçekmece Başkanvekili belli oldu
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        Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in yerine Meclis Üyesi Hakan Çebi oy çokluğuyla seçildi.

        AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

        Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi.

        Yapılan ilk oylamada Çebi 21, Yazıcı ise 14 oy alırken 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda Çebi 21, Yazıcı 13 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

        Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20'sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 13 oy alırken 1 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

        "VATANDAŞIMIZIN ÇÖZÜM BEKLEDİĞİ SORUNLAR VAR"

        Seçimin ardından salonda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, gayet demokratik bir seçim olduğunu söyledi. Yeni seçilen Hakan Çebi'yi tebrik eden Yazıcı, "Vatandaşımızın çözüm beklediği sorunlar var. Kamu görevi sekteye uğratılmaz. Gerekli çalışmaları hep beraber el birliği vererek ifa etmeye çalışacağız. Hukuk kendi mecrasında, kendi sisteminde çalışıyor. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz." dedi.

        "HİZMETİN TEMELİ SEVGİDİR"

        Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Çebi ise demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya kararlı olduklarını söyledi.

        Tutuklu Hasan Akgün'ün ilçeye kazandırdığı değerlere sahip çıkacaklarını dile getiren Çebi, "'Hizmetin temeli sevgidir' anlayışını, halkçı belediyecilik ilkelerini, bu emaneti bugünden itibaren devralmış bulunuyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarım ve belediyemizin çok değerli kadrolarıyla el ele vererek Büyükçekmece ailemizde dün olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ile Ömer Kazancı tutuklanmıştı.

        Soruşturmanın devamında Belediye Başkan Vekili seçilen Ahmet Şahin de gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verilmişti.

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