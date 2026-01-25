Habertürk
        Büyükçekmece'de iş yerinde yangın!

        Büyükçekmece'de iş yerinde yangın!

        Büyükçekmece'de iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Giriş: 25.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:54
        Büyükçekmece'de iş yerinde yangın!
        Büyükçekmece'de, bir fabrikanın açık alanında bulunan palet ve plastik kasalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak'ta bulunan fabrikaya ait açık alanda palet ve plastik kasalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Ayrıntılar geliyor..

