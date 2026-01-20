Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Buz tutan gölün üzerinde önce çökertme oynadı, daha sonra buzu kesip suya girdi | Son dakika haberleri

        Buz tutan gölün üzerinde önce çökertme oynadı, daha sonra buzu kesip suya girdi

        Bursalı dağcı yıllar önce başlattığı buz tutan göle girme geleneğini bu yıl da gerçekleştirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:01
        Üzerinde çökertme oynadığı buzlu suya girdi
        Bursalı dağcı yıllar önce başlattığı buz tutan göle girme geleneğini bu yıl da gerçekleştirdi.

        6 YILDIR GELENEK HALİNE GETİRDİ

        6 yıldır Uludağ'ın buz tutan gölleri üzerinde yürüyüp daha sonra buzu keserek içine giren tecrübeli dağcı İsmet Şentürk üzerinde çökertme oynadığı gölü buzlu tabakasını kırıp içine girdi. Bursalı dağcı İsmet Şentürk, 6 yıldır Uludağ'ın buz tutan göllerinde buz tabakasını keserek göle giriyor.

        ÇÖKERTME OYNADIĞI GÖLÜN BUZ TABAKASINI KIRDI

        Şentürk bu sıradışı alışkanlığıyla hem doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor hem de sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Bursa'nın doğa sporlarıyla özdeşleşen isimlerinden İsmet Şentürk, tam 6 yıldır kış aylarında Uludağ'ın buz tutan göllerine girerek herkesi şaşırtan bir geleneği sürdürüyor. Şentürk, bu yılda önce çökertme oynadığı gölün üzerini kaplayan kalın buz tabakasını kesip açtığı alandan buz gibi suya girdi.

        'BUZLU GÖLLERİ KEŞFETTİM'

        Soğuk suya girmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kan dolaşımını hızlandırdığını ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını belirten usta dağcı Şentürk, "Uludağ'ın her köşesini gezdim, buzlu gölleri keşfettim. Zamanla hepsine girdim. 12 yaşından 50 yaşına kadar pek çok kişi bu tecrübeyi yaşamak istiyor." diyerek bu tecrübenin geniş bir kitleye ilham verdiğini ifade etti.

        BURSA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANITIYOR

        Şentürk'ün bu alışkanlığını hem cesaret hem de doğayla bütünleşme örneği olarak görüyor. Uludağ'ın eşsiz manzarası eşliğinde buzlu göllere giren Şentürk, yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda Bursa'nın doğal güzelliklerini tanıtıyor.

        #Bursa
