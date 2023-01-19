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Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı; Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildi

Son dakika: Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
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AA

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 05.22'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 17 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇANAKKALE VE 3 İLDE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada sarsıntının Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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