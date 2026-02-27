Canlı
        Son dakika: Çanakkale'de özel halk otobüsü yaya çarpmamak için ani fren yaptı: 8 yaralı

        Çanakkale'de özel halk otobüsü yaya çarpmamak için ani fren yaptı: 8 yaralı

        Çanakkale'de özel halk otobüsü yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kaza sırasında otobüs şoförü ani fren yapınca, otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Toplam 8 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı

        Giriş: 27.02.2026 - 14:42
        Yayaya çarpmamak için ani fren yaptı: 8 yaralı

        Çanakkale'de özel halk otobüsü yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kaza sırasında otobüs şoförü ani fren yapınca, otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Toplam 8 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        YOLCULARDAN 7 KİŞİ YARALANDI

        Kaza saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde Cuma Pazar kavşağı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen Çanakkale Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü Cuma Pazarı durağına yanaşmaya çalışırken yaya geçidinden geçen bir kişiye çarptı. Çarpma sırasında otobüs şoförü ani fren yaptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, ani fren nedeniyle otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı.

        POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

        Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği toplam 8 yaralı ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

