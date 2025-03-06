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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ekmek fırınında çalışan kişinin üretim sırasında tezgaha terlikle bastığı belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 105 bin 274 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:09
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        Pide tezgahına terlikle bastı! Ceza yedi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. Fırında ortaya çıkan görüntülerde pide üretimi sırasında bir kişinin terlikle pide tezgahı üzerinde gezdiği, bone takmadığı görüldü.

        Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırının da ortaya çıkan görüntüler görenleri şoka uğrattı. Görüntülerde bir fırın çalışanı, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve terlikle geziyor. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı görüntülerde, çalışanların yanı sıra hijyen kurallarına da uyulmadığı görülüyor.

        Bu görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kişi ise, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var. Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler. Hasan usta 25 lira mı pideler" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan Usta ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık veriyor" diyor. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı Ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere" ifadelerini kullanıyor.

        ‘Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi.

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