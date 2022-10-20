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Canan Kaftancıoğlu davası savcılığa gönderildi

Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı ve Yargıtay'ın hakkında bozma kararı verdiği dava yeniden görüldü. Mahkeme, Yargıtay'ın kararına uyarak dosyayı savcılığa gönderdi

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu davası savcılığa gönderildi
Canan Kaftancıoğlu davası savcılığa gönderildi
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DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Suç oluşmadığı gerekçesiyle hükmü bozan Yargıtay kararına uyan mahkeme, dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce suç oluşmadığı gerekçesiyle bozma kararı verildiğini belirtti.

"BOZMAYA DİYECEĞİM YOK"

Söz verilen sanık Canan Kaftancıoğlu, "Bozmaya diyeceğim yok. İşlendiği iddia edilen suçlarla ilgili ilk günden beri bu suçların oluşmadığını anlatmıştım" dedi. Kaftancıoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Doğuşcan Aydın Aygün ve Ergün Özer de bozma kararına uyulmasını talep ettiler.

BOZMA KARARINA UYULDU

Mahkeme heyeti de Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına usul ve yasaya uygun olduğundan uyulmasına karar verdi. Esas hakkındaki görüşü sorulan savcı, mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın tarafına gönderilmesini istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 7 Şubat'a ertelendi.

YARGITAY YEREL MAHKEME KARARINI KISMEN ONAMIŞ, KISMEN BOZMUŞTU

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019 tarihinde 5 ayrı suçtan toplam toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi de kararı kısmen onadı, kısmen bozdu.

ONANAN SUÇTAN CEZAEVİNE GİRDİ AYNI GÜN ÇIKTI

Yargıtay, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı. Kaftancıoğlu, toplam 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için 31 Mayıs 2022'de Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, cezaevindeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında aynı gün tahliye edildi.

İKİ SUÇTAN BOZULDU

Yargıtay'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezası ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezası ise bozuldu. Yargıtay kararında, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir" denildi. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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