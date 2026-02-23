Canlı
        Son dakika: Casperlar'a yardım eden polisler tutuklandı | Son dakika haberleri

        Casperlar'a yardım eden polisler tutuklandı

        İstanbul'da Casperlar adlı suç örgütüne bilgi aktaran 7'si polis, 1'i zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı

        Giriş: 23.02.2026 - 09:33
        Casperlar'a yardım eden polisler tutuklandı

        İstanbul'da Casperlar adlı suç örgütüne bilgi aktaran 7'si polis, 1'i zabıt katibi 14 zanlı tutuklandı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Casperlar suç örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle 7’si polis memuru, 1’i zabıt katibi, 14 şüpheli Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği”, “Rüşvet Almak” gibi suçlardan tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Ne olmuştu?

        Soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edilmişti.

        Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen aralarında 9 polis memuru, zabıt katibi, gümrük muhafaza memuru ile müstafi polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Şubat'ta İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

        Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        Arnavutköy'de kardeşini öldüren Uğur, Silivri'de ölü bulundu

        ARNAVUTKÖY'de kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan abi Uğur Özyurt, Silivri'de ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA) 

