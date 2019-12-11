Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı çıkması durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi.
A Haber'e konuşan Çavuşoğlu, "Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu İngiltere'nin, Ankara ile ortaklaşa başlattığı 'Milli Muharip Uçak Projesi' (MMU) TF-X'i hızlandırmayı kabul ettiğini söyledi.
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