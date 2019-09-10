Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Biz için ve Kıbrıs Türk'ü için hassas kırmızı çizgiler var. Bunların da en önemlilerinden biri siyasi eşitliktir. Türkiye olarak her zaman çözümü destekledik. Bundan sonraki müzakere sonuç odaklı ve net çerçeve olmalıdır. Artık bir başarısızlığı daha kaldıramayız. Laf olsun diye müzakereye başlamayız.

Amerika ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirirken de uyarılarımızı net bir şekilde açıkladık. Başka Münbiç olmak üzere, ABD sözünü tutmamıştır. İkinci bir Münbiç olmasın diye uyarılarımızı yaptık. Şu anda ortak bazı devriyeler var. Onun dışında atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD'nin bir oyalama sürecine girmeye çalıştığını görüyoruz. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde müttefikten bahsediyoruz. Bir taraftan bizimle kozmetik adımlar atarken, diğer taraftan YPG/PKK'ya destek vermeye devam ediyor. Amerika, bu teröristlere güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin planı hazır. Burada bir taviz verilmesi doğru değil. Bu işbirliğinden bir netice çıkmazsa, biz bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerini temizlediysek, burayı da temizleriz. Ayrıca buraya da Suriyeliler döndürülür, temel ihtiyaçları karşılanır. Şu ana kadar ABD'nin tavrı bizi tatmin etmekten uzak, PKK/YPG yanlısı bir tavırdır.

PKK'nın ailelerinden zorla aldığı çocuklara karşı bu aileler bugüne kadar sesini çıkaramıyordu. Artık bu anaların yüreği dayanamıyor. Çığlığını biz buradan görüp, hissediyoruz. Her geçen gün çocuklarını isteyen ailelerin sayısı artıyor. Biz bu ailelerin sesinin Avrupa'dan duyulmasını istiyoruz."