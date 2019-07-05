Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.

SREBRENİTSA KATLİAMI

1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattığı soykırımın ardından bölgeye müdahale eden Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge olarak ilan ettiği yerler arasında Srebrenitsa da bulunmaktaydı.

24 bin civarı nüfusu olan Srebrenitsa, diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin nüfusa ulaştı. Nüfusun artışı, Srebrenitsa'nın açlık ve hastalıklarla mücadele eden bir şehir olmasına yol açtı.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırp orduları, Srebrenitsa'ya yönelik saldırılarını arttırdıklarında, Müslümanlardan toplanan silahların geri verilmesi için başvuru yapıldı ancak Hollanda komutanı Thom Karremans, silahların geri verilmesini reddetti.

Hollandalı askerler, bir gece Bosna'da bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne bağlı Hollandalı komutandan aldıkları emir doğrultusunda şehri boşalttılar ve şehrin güvenliğinden sorumlu Hollandalı komutan Thom Karremans, sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Bu olaydan sonra ortaya çıkan bir videoda, Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verdiği ifşa edildi. Bir hafta süren katliam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, insanlığa yapılan en büyük suç olarak kayıtlara geçti.

Müslüman nüfusun daha fazla olduğu ve Sırp zulmüne karşı yetersiz imkanlarla karşı koymaya çalışan Srebrenitsa'nın Tanjarz Kırsalı'nda, 10 bin kişi esir alındı. İnsanları esit tutan askeri grup, ardından Mladiç'in emriyle tek tek esirleri öldürdü.

Tam 5 gün süren katliamda 8300 kişi öldürüldü ve kalan 2700 kişi serbest bırakıldı. Katliamdan yaklaşık 13 yıl sonra Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç kaçak olarak yaşadığı Sırbistan'ın Sermiyan köyünde Radovan Karadzic ile beraber yakalanarak tutuklandı ve Mladiç'in cezası müebbet hapis olarak belirlendi.