Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çelik: Çirkin ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz | Son dakika haberleri

        Çelik: Çirkin ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 06.07.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çirkin ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çelik şunları kaydetti: "Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın.

        Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

        Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Yasak aşk vahşeti! Kocasını, kuyumcu sevgilisine öldürttü!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        5 dereceye kadar artıyor! Yüksek sıcaklığa dikkat!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri kararı!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Texas'ta sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Jhon Duran'ı yetiştiren antrenörden çarpıcı açıklamalar: Ölümcül
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        "İran 5 askeri tesisi vurdu"
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Arda şov yaptı, R. Madrid yarı finalde!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Zeytinyağı ile yıkanıyorlardı!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar