Cevdet Yılmaz: 2026 yılında büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu olarak, yılsonunu da, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026 yılında ise büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz.

2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından nispi olarak daha olumlu olmasını bekliyoruz.