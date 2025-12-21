Habertürk
        Haberler Ekonomi Ajans Haberleri Cevdet Yılmaz: 2026 yılında büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz - Ajans Haberleri Haberleri

        Cevdet Yılmaz: 2026 yılında büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde, enflasyon ve büyüme hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:38 Güncelleme: 21.12.2025 - 22:22
        Cevdet Yılmaz: 2026 yılında büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.

        Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu olarak, yılsonunu da, dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yüzde 3,3 seviyelerinde tamamlamayı öngörüyoruz. 2026 yılında ise büyümemizi yüzde 3,9 olarak tahmin ediyoruz.

        2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele bakımından nispi olarak daha olumlu olmasını bekliyoruz.

