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Cezayirli emlakçı cinayetinde ceza belli oldu

Antalya'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçı Mohammed Mekki'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'nin cezası belli oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan iş insanı Mekki'nin katil zanlıları, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Arabasının bagajında bulundu! SON DAKİKA: Cezayirli emlakçı cinayetinde karar
DHA

Antalya'da'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sularında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31),4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü.

CANSIZ BEDENİ, BAGAJDA BULUNDU

Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş haldeki otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 adet güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullandı, Muhammed Ali Lalemeke ise suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

MAHKEME SANIKLARA İNDİRİM UYGULAMADI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, suçu birbirinin üzerine attı. Davanın karar duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, iki sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Vladimir Saharabarin son sözünde, suçu kabul etmemekle birlikte, olay anında yanlışları olduğunu belirterek, "Merhametinize ve adaletinize sığınıyorum" dedi. Muhammed Ali Lalemeke ise son sözünde, diyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme heyeti her iki sanığa indirim uygulanmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

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