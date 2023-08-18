Fatih'te Tunuslu iş insanıyla alacak verecek meselesini görüşmeye giden Cezayirli kadın otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Tunuslu şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Tunuslu iş insanı Mohammed B.'nin kaldığı otele gitti. Akşam saatlerinde alacak verecek meselesini görüşmek için otel odasında bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mohammed B., otel odasında Lounici'yi darp etti. Bir süre sonra Lounici, bilinmeyen bir nedenle otel odasının camından düşerek ağır yaralandı.