CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor.

Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

Olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların bu imzaları Genel Merkeze ulaştırmasıyla süreç tamamlanmış olacak. Teslim edilen imzalar Genel Merkez tarafından incelenecek.

Değerlendirme sonunda yeterli çoğunluk olan 625 imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekiyor.

İMZALAR PERŞEMBE GÜNÜ TESLİM EDİLECEK

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci bu akşam saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları Genel Merkez'e 6 Ağustos tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.

CHP Bilecik Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, imzaların Perşembe günü Genel Merkeze teslim edileceğini açıkladı.

Usluer, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

— Gaye Usluer (@GayeUsluer) July 30, 2018

Yaşar Tüzün, "Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

— Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) July 30, 2018

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir detayları anlattı.

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