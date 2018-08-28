SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
CHP'li Özel
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: CHP'den af açıklaması: Mutabakat arıyoruz

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de açıklamalarda bulundu. Özel, MHP'nin af teklifi sonrası başlayan tartışmalara değindi, "Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi

28.08.2018 - 16:06 | Güncelleme: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, af tartışmaları ile ilgili olarak, "Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, son aylarda dolar kurundaki artıştan dolayı bazı yazılı basın organlarının zor durumda olduğunu söyleyerek, bu konuda hükümetin derhal önlem almasını istedi.

İstanbul'da Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü eylemi için düzenlenen basın açıklamasına yapılan müdahalenin vicdanları sızlattığını ifede eden Özel, "Bu konuda hükümetten bir özür beklerken Süleyman Soylu çıktı ve hepimizin dinlediği dünkü talihsiz açıklamayı yaptı. Süleyman Soylu; Cumartesi Anneleri'ni istismarcı olmakla, bir yalanı sürdürmekle, devletin sırtına başkalarının işlediği suçları yıkmaya çalışan bir organizasyon olmakla suçlamıştı. 700 hafta boyunca yapılmış, zaman zaman zorluklar yaşanmış ama genel olarak 700'üncü haftaya ulaşabilmiş olan barışçıl bir eylemin karşısına şiddeti reva görenler, özürleri kabahatlerinden de büyük bir şekilde hem kendilerini hem de partilerini ayıplı bir duruma getirmiştir" dedi.

"Gerçek demokrasilerde gerçek bakanlar herkesi kucaklar ve bir kayıp varsa, faili meçhul varsa onu aydınlatmak devletin görevidir" diyen Özel, "Ama Süleyman Soylu'ya kalırsa, Süleyman Soylu bir yasa dışı terör örgütünün bir arsa satın almasını, kiralamasını ondan mağdur olanların da gidip o arsada oturma eylemi yapmasını; Galatasaray Lisesi önü gibi kendisinin babasının tapulu malına kimseyi sokmayacağını söylemektedir. Bununla bütün faili meçhul cinayetleri üstlenmiştir, sahiplenmiştir ve bundan sonra olacakları da cesaretlendirmiştir Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, ayrıca, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi Anneleri'nin simge ismi Berfo Ana'yı anlattığı haberin videosunu göstererek, şöyle konuştu:

"Şimdi ya Süleyman Soylu çıkacak dün söylediği sözler için hepimizden özür dileyecek ya da Tayyip Erdoğan bu Süleyman Soylu'ya yapması gerekeni yapacak."

Özel, bir gazetecinin MHP'nin af teklifi hazırladığı yönündeki çalışmaları hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Bahçeli'ye şunu sorarlar. Elbette son günlerde son derece hepimizi vicdanını yaralayan bazı konuları ve toplumsal hassasiyeti olan konuları sıralayarak, 'bunlar af kapsamında' olmayacak diyorlar. Sayıyorlar; terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı? Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan birtakım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı? Kapkaççılar çıkacak mı?  Çıkmayacakları saymak kolay, onu konuşuruz. Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur."

Özel, yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili ise "Bizim gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X