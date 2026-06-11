"Salon kapma savaşının tarafı değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "CHP'de salon savaşının tarafı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve ol... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "CHP'de salon savaşının tarafı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Milletimizin bizden beklentisi bu yönde. Kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamasında, "Akdeniz'de özellikle Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur." dedi Daha Az Göster