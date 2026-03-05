Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: CHP ilçe başkanına bıçaklı saldır | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        CHP ilçe başkanı darp edilip bıçaklandı!

        İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada, CHP Menderes İlçe Başkanı 34 yaşındaki Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Işık, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        İzmir'de olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı.

        DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

        İHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darp edilip bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı kişilerle aralarında çıkan tartışma sonucu darp edildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de inşaat çalışmasında boru patladı: Sular apartman boyunu aştı

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanındaki çalışma sırasında İSKİ'ye ait ana isale hattı patladı. Borudan fışkıran metrelerce yükseklikteki su, çevredeki apartmanların boyunu aşarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. (İHA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
