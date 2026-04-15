Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma davası 16 Aralık'a ertelendi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı davası 16 Aralık’a ertelendi

        CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgili devam eden dava, Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim raporunun mahkemeye ulaşmaması üzerine duruşma 16 Aralık'a ertelendi

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP İstanbul İl Başkanlığı davası ertelendi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 16 Aralık’a ertelendi.

        Anka'nın haberine göre; 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen “para sayma” görüntüleriyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

        İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 5’incisi yapılan duruşmaya aralarında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de olduğu 22 isimden katılan olmadı.

        Avukat Gözde Fil, önceki celsede ayrıntılı beyanda bulunduklarını belirterek Anayasa Mahkemesi’nin mali denetim raporu incelemelerinin uzun sürdüğü gerekçesiyle bunun bekletici mesele yapılmasını ve durma kararı verilmesini, bekletici mesele yapılmayacaksa uzun bir duruşma günü verilmesini talep etti. Meslektaşları da Fil’in görüşüne katıldıklarını beyan etti.

        Hakim, dosyanın kapsamlı olması ve hakim değişikliği nedeniyle taraf müdafiilerinin bekletici mesele ve durma kararı verilmesi taleplerinin bir dahaki celsede değerlendirileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi’ndeki ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar veren hakim, duruşmayı 16 Aralık tarihine erteledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
