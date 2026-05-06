        Haberler Gündem Güncel CHP kurultay ceza davası ertelendi

        CHP kurultay ceza davası ertelendi

        CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları salonda hazır bulunurken sanık Baki Aydöner ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi. Söz alan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, bir önceki celsede mahkemenin, sanık Özgen Nama'nın ifadesinin sonraki celsede alınmasına karar verdiğini hatırlatarak, buna rağmen sanığın duruşmaya katılmadığını söyledi.

        Üregen, söz konusu davanın kurultayda yaşanan basit bir usulsüzlüğe ilişkin olmadığını belirterek, "Bu dava, demokratik iradenin parayla satın alınması suretiyle kamu düzenine yönelmiş bir suçun, yargılandığı davadır." ifadelerini kullandı.

        4-5 Kasım 2023 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı sürecinde bazı delegelere sistematik biçimde maddi menfaat sağlanarak oy iradelerinin yönlendirildiğini ileri süren Üregen, dosyada yer alan tanık beyanları ve diğer delillerin suç unsurlarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça ortaya koyduğunu, kurultay iradesinin kümülatif biçimde sakatlandığını savundu.

        Üregen, müvekkili Lütfü Savaş'ın kişisel menfaat gözetmeden hukukun üstünlüğü ve siyasi etik doğrultusunda hareket ettiğini buna rağmen süreçte hedef alınıp tehdit edildiğini ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını, ancak tüm baskılara rağmen yargıya olan inancını koruduğunu söyledi.

        Müvekkili Savaş'ın bu süreçte CHP'nin demokratik geleneğini koruma refleksiyle hareket ettiğini iddia eden Üregen, şöyle devam etti: "Dosyadaki delillerin bütünlüğü, sanıkların cezalandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Zira burada bir siyasi iradenin gasbı ve demokratik temsilin kirletilmesi söz konusudur. Bu yönüyle dava, bireysel değil kamusal bir nitelik taşımaktadır. Sonuç olarak sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini Türk yargısına ve adaletine olan inancımızla mahkemenizden arz ve talep ederiz."

        Söz alan sanık Özgen Nama'nın avukatı Onur Cingil ise müvekkilinin ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını bu sebeple duruşmaya katılamadığını ancak bir sonraki celsede duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

        Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Baki Aydöner, ifadesini daha önce ayrıntılı şekilde verdiğini, tanık beyanlarında çelişkiler olduğunu ve isminin geçmesi nedeniyle tekrar savunma yapacağını belirterek, "Tolgahan Erdoğan'ın verdiği ifade sebebiyle buradayım. Söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Tanık Veysi Uyanık'ın da beyanı çelişkili ifadelerle dolu. Şuan sosyal medyada da devam etmektedir söylemlerine. Arada husumet olduğunu da anlatmıştı zaten. Burada olmaktan hicap duyuyorum. Beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

        Baki Aydöner'in avukatı Aysun Okur da Veysi Uyanık'ın tanık olduktan sonra röportajlar vererek yargı sürecini etkilemeye yönelik davranışlarda bulunduğunu, tanıklık sıfatının sorumluluğunu taşımadığını ve husumeti devam ettirdiğini savunarak, tanık beyanının dikkate alınmaması gerektiğini söyledi. Okur, mahkemeden, müvekkilinin beraatını talep etti.

        Tanık olarak dinlenilen E.A. ise "Kurultay delegesiydim, kurultayda maddi manevi hiçbir şey töhmet altında olmaz. Yusuf Gögerkaya görevden alınacağını anlayınca bana tehdit mesajları attı. Ben para alışverişi görmedim böyle bir durumla karşılaşmadım." beyanında bulundu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Özgen Nama'nın savunmasının alınması için müzekkere yazılmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınması için talimat yazılması ve tespit edilecek diğer hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

        Söz alan sanık Ekrem İmamoğlu'nun vekili Çağlar Çağlayan ise mahkemeden Kemal Çiftçi ve Kemal Öymez'in ihraç kararlarının CHP'den talep edilmesini, Veysi Uyanık'ın beyanlarında geçen Ali Abbas Ertürk'ün tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

        Çağlayan ayrıca Adem Soytekin'in ifadelerinin bu davayla ilgisinin olmadığını belirterek, bu aşamada Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine itiraz etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, Özgen Nama'nın savunmasının alınmasına ve Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınması için talimat yazılmasına hükmederek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Ucuz kurtuldum"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
