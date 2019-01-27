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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan yayınladığı mesajla istifa etti. Kaftancıoğlu mesajında "Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" ifadelerine yer verdi.
— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 27, 2019
CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?
Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.
TİHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür.
Canan Kaftancıoğlu, 14 Ocak 2018 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.
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