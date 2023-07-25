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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor

        CHP lideri Kılıçdaroğlu: Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, ekonomiye yönelik eleştirilerini sıralarken, ""Bütün bunların temelinde adaletsizlik yatıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, "Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor" ifadelerini kullandı. 

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 13:36
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        Kılıçdaroğlu: Erdoğan Türkiye'yi yakıyor
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasının başında Lozan Anlaşması'nın 100'üncü yılı ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Kılıçdaroğlu, "Akbelen'de köylü kadınlar direniyor. Onların mücadelesi toplumun her kesimine örnek olsun" dedi.

        Ekonomiye yönelik eleştirilerini sıralayan CHP lideri, "Haziran ayında 219 milyar lira bütçe açık verdi. Kısa vadeli dış borç 207 milyar dolar. Bir yıl içerisinde 270 milyar dolar bulmanız gerekiyor. Merkez Bankası'nda eksi 48 milyar dolar. Diğer yandan KKM var" ifadelerini kullandı.

        Hükümetin icraatlarını gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, "Vergi ve zamları getirdi. TBMM'ye ek bütçe getirdiler. Vergi ve zamlardan 265 milyar lira gelecek. Ama mayıstan hazirana devletin borcu 900 milyar lira attı. Bu devleti yönetememenin gerçek bir tablosudur. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınanlardır. Biz bunu ekonomik soykırım olarak tanımlıyoruz" dedi.

        "İki farklı Türkiye var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir sarayın Türkiye'si var, bir de milletin Türkiye'si var" diye konuştu.

        CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bütün bunların temelinde adaletsizlik yatıyor" dedi. Kılıçdaroğlu "Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor" diye sözlerini tamamladı.

        #Kemal Kılıçdaroğlu
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