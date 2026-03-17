        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: CHP lideri Özel açıklamada bulunuyor | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel açıklamada bulunuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış gündeme ilişkin parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle...

        Giriş: 17.03.2026 - 13:32 Güncelleme:
        CHP lideri Özel açıklamada bulunuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapıyor. Özel'in, iç ve dış siyasete ilişkin açıklamalarından başlıklar şöyle:

        "47 yıl sonra CHP, TRT ekranlarında dahi birinci partiydi. Çünkü milletin gönlünde birinci partiydi.

        Kendisini bizimle siyaset edemeyeceğini anladı ve kendisini yenenlerle normal yoldan mücadele edecek takati kalmamıştı. Meclis'teki parlamento grubunun da sadece ne dediyse onu yapacaklarını biliyordu. Hiçbir kademesine güvenmeyen Erdoğan, siyasete müdahale etsin diye daha önce görülmemiş bir şey yaptı ve AK Parti yargı kollarını kurdu. Ona Zekeriya Öz profilinde birisi lazımdı.

        Aklı fikri siyasette olan birisini bakan yardımcısı yapmıştı. Bu sefer savcı olarak, maalesef olmayanı oldurmak üzere başka birisi elinde yoktu. İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Bu millet adalet sisteminden memnun değildi, FETÖ borsaları vardı. Bu sefer çeteleşme yargının en tepesine sirayet etti. Ardından AK Parti yargı kolları, AK Parti Toros grubuna dönüştü. Erdoğan'ın, 'Biz beyaz Torosları tarihe gömdük' dediği gün paylaşım yaptılar.

        İftar saatinde diplomayı iptal ettiler. Ertesi sabah da büyük bir operasyona giriştiler. Hukuka, insafa aykırı bir düzen tutturuldu. Üzerinde gizlilik olan dosyalar yandaş basına dağıtılarak köpürtüldü, TRT 560 milyar liralık yolsuzluk davası diye darbe metnini okudu.

        Akın Gürlek tesadüflerin değil bir görevlendirmenin sonucu görevi yerine getiren bir kişidir. Tekirdağlı bir bilirkişiyle kendisinin yolları İstanbul'a gelince tekrar kesişmiştir. Akın bey ne zaman bilirkişi istese, çekilen kuradan, 80 kişi içerisinden hep o bilirkişi çıktı. Üç kere başka bilirkişilerin 'yok' dediği davalarda o, Akın beyin dediğini diyen bir bilirkişidir. Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay hapis cezası veren oydu. Verdiği ceza önce AYM sonra AİHM tarafından bozuldu. Sırrı Süreyya Önder'e verdiği hapis cezası bozuldu. Onu hapiste tutan kararı Akın Gürlek verdi Anayasa Mahkemesi 15'te 15 ile bozuldu.

        Bu kararlara rağmen yükselmeye devam etti. Kurulan paralel yargıya da tek vaadi ödüllendirileceksiniz oldu. Ailelere, eşlere, evlatlara dokunuldu. Kadına soruyor, çocuk var mı var, koca var mı yok. Çocuğa kim bakacak annen. Yaşı kaç 84. O zaman buna imza at git çocuğunun yanına dediler. Koğuşta bu arkadaşımız müşterek tuvaleti temizliyor. Sonra diyorlar ki gel sana filtre kahve yapayım şu kağıda imza at.

        Yener Torunar adlı, İBB davasından tutuklu, mali işlerini yapan bu kişi için oğluna gidiyorlar. Baban bu kağıdı imzalayacak, şu kadar da para vereceksiniz, baban da perşembe günü serbest kalacak diyorlar. Ben de bununla ilgili bir avukatın yaptığı bu teklifi belgeleriyle topluyorum. Ben Mehmet Yıldırım diyorum, savcı, Mehmet Yıldırım'ın kimle konuştuğunu zaten biliyor. Ev hapsi yapmışlardı o da kalktı. Birisine para teklif eden daha önce de birçok kişinin avukatlığını yapan bir kişiyle ilgili bir savcının soruşturma açmamasının nedeni nedir?

        Meşe'nin ifadeleri Meşe olmayınca İlke tarafından ona söyletiliyor. Tanık oyuncu ise bu senaryo değil mi? Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü davası vardı. Savcı mütalaa verse iş bitecekti, mütalaa vermedi. Ekrem İmamoğlu'nun davasını kapatan hakim Diyarbakır'a sürüldü. Diploma davasındaki hakim Kahramanmaraş'a sürüldü beraat kararı verdiği için. Ahmak davasına direnen hakim Samsun'a sürüldü. Böyle 8 kişi, Akın Gürlek'in istediği gibi davranmayınca işlerinden gönderildiler. Talimatlara uyanlarsa ödüllendirildi. İstanbul'daki yardımcısı bakan yardımcısı oldu. Ekrem İmamoğlu için tutuklama kararı veren hakimin eşi de bakan yardımcısı oldu.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
