        CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptal davası ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:24 Güncelleme:
        CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir kararının devamına hükmetti. Gürsel Tekin görevine devam edecek.

