CHP'nin tutuklu belediye başkanı afişlerine soruşturma
İstanbul'un CHP'li tutuklu belediye başkanlarının pankart ve afişlerine "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici" olduğu gerekçesiyle 24 Mart'ta toplatılması yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Başsavcılığın açıklamasında Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Emrah Şahan, Murat Çalık, Ahmet Özer, Alaattin Köseler'in ismi yer aldı.
Giriş: 23.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:05
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