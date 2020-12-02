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12 yıl önceki trafik kazası cinayet çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bir kişinin, bilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olası kast ile Cuma Çabuk (30) adlı gencin öldürülmesi olayını aydınlattı. 3 Nisan 2008 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Cuma Çabuk hayatı kaybetmiş, jandarma ekiplerinin incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

İhbar üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yeniden çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktul Cuma Çabuk'un, C.D. isimli şahıs tarafından araba ile sıkıştırılarak kaza yapmasına sebebiyet vermesi sonucu öldüğü, olaya H.D. ve M.D. isimli şahısların da katıldığını belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.