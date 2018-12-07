Moskova'da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Putin'e Türkiye'nin satın alacağı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili endişelerini ilettiğini söyledi.

Rusya lideri Putin görüşmenin öncesinde Çipras’a hitaben yaptığı konuşmada, “Moskova’da sizi ağırlamak mutluluk verici. Bu yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 190. Yılı. Ülkelerimiz arasında gelişen ekonomik gelişmeler bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan uluslararası ilişkilere dair konuşacak çok şeyimiz var” demişti.

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