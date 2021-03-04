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Son dakika haberler... Açıklamalar art arda geldi: 'Çok yüksek riskli' iller için seferberlik çağrısı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasındaki kentlerden art arda açıklamalar geliyor. Amasya'da, Valilik öncülüğünde seferberlik başlatılarak, vakaların azaltılması için vatandaşlardan 14 gün gönüllü evde kalmaları istendi. Aynı kategorideki Giresun, Sinop ve Tokat'ta da tedbir ve denetimler için çağrıda bulunuldu

Son dakika: 'Çok yüksek riskli' iller için seferberlik çağrısı! - Haberler
'Çok yüksek riskli' iller için seferberlik çağrısı!
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AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 110,5 olarak belirlenen Amasya, Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında yer aldı.

AA'nın haberine göre Vali Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi. Dezenfeksiyon çalışmaları ve denetimlerin günaşırı devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bizler de bu mücadelede birinci yılı doldurduk. Başta vatandaşlarımız ve kamu çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlarımız elinden geldiği kadar gayret gösterdi ancak zaman içinde koronavirüsün mutasyona uğramasıyla başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere vakalarımızda artışlar oldu. Kentimizin Karadeniz güzergahında olması, geçiş noktasında bulunması hasebiyle mutasyonlu virüs ilimize de sıçradı."

Masatlı, yayılımı azaltmak amacıyla çalışmalarını artırarak sürdürdüklerini vurguladı. Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymasını isteyen Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça öncellikle kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemelerini rica ediyoruz. Seyahatlerimizi olabildiğince kısıtlamalıyız. Gitmek zorundaysak da süratle orada işimizi halledip tekrar ilimize dönmemiz, bu noktada bize önemli fayda sağlayacaktır. Tabii diğer taraftan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimizi de uzaktan devam ettirmekte fayda var. Diğer yandan taziye, özellikle geçmiş olsun ziyaretlerine de daha çok telefon ve sosyal medyadan cevap verebilirsek salgınla mücadelede önemli yol almış oluruz. Onun dışında vatandaşlarımızın her bakımdan duyarlı olup çevresindeki insanları uyarması, bu manada farkındalık oluşturması da salgınla mücadelemize katkı sağlayacaktır."

Kolluk kuvvetlerince denetimlerin artırıldığını, vatandaşların bilinçlenmesi için sürekli anons yapıldığını ve sosyal medyadan uyarıcı paylaşımlarda bulunduklarını dile getiren Masatlı, "Gelin, 2 hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadeledeki gücümüzü artırarak bunun üstesinden gelelim. Bunu esnaflarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız için yapalım. Gelin hep beraber mücadele edelim. Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim." diye konuştu.

İller bazında Türkiye koronavirüs risk haritası

SİNOP VE TOKAT'TA DA TEDBİR ÇAĞRISI

Sinop'ta da Valilik vatandaşlara, toplu olarak bir araya gelinmemesi çağrısında bulundu. Valiliğin sosyal hesaplarından yayımlanan videoda, Kovid-19 risk haritasındaki maviyle ancak kurallara uyularak buluşmanın mümkün olabileceği vurgulandı.

Kentte güvenlik güçlerince de yoğun denetim gerçekleştiriliyor. Emniyet ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor.

Ekipler, vatandaşları park ve sahillerde bir araya gelmemeleri, bankalarda yoğunluk oluşturmamaları için uyarıyor. Tokat'ta da Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Vali Ozan Balcı da Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda gezerek, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Giresun Valisi Enver Ünlü de, vatandaşlara Kovid-19 ile mücadeleye destek çağrısında bulunarak, "Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza baktığımızda yükseliş yok çok şükür. Bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz. Bundan sonra inşallah tedbirleri sıklaştırarak yukarıya doğru değil, aşağıya doğru seyir bekliyoruz." dedi.

Ünlü, vatandaşlardan kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalarını, maske ve mesafe kurallarına özen göstermelerini istedi.

Özellikle şu anda yaşanan artışın en büyük nedeninin mutant virüs olduğunu belirten Ünlü, "Acil servislerimizde, yoğun bakımlarımızda çok şükür her şey kontrol altında. Arkadaşlarımız sahada, bugün yeni ekipler de oluşturduk. 60 grup ve 200 kişiyle merkezde, yine ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında gruplar oluşturuldu. Tedbirleri gözden geçireceğiz." diye konuştu.

Ünlü, mobil ekiplerin yanı sıra HES kodu kontrolü yapılan sabit noktalar bulunduğunu, temaslı ya da pozitif olduğu halde evinden çıktığı belirlenen kişilerin KYK yurtlarına alındığını anlatarak, "Bugünden itibaren evlerde bulunanları çok daha sıkı kontrol edeceğiz. Çünkü bu mutasyonlu virüs çok daha hızlı yayılıyor. Onun için pozitif ve temaslı vakalarımızın kendilerini evlerinde kesinlikle evlerinde izole etmeleri lazım." dedi.

"SİVİL VE RESMİ EKİPLER DENETİMLERİ ARTIRDI"

Giresun halkına sürdürülen mücadeleye destek olmaları çağrısında bulunan Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temaslı ve pozitif vakalar çok hızlı şekilde kimseye bulaştırmadan hastalığı yakalayabilirsek zaten, bu bulaş hızını ve zincirini kırarız diye ümit ediyoruz. Amacımız da bu. Yoksa insanların iş yerlerini kapatmak, insanları evlerine hapsetmek değil amacımız. Temaslı ve pozitif vakalarımızın hızlı tespit edilerek izole edilmesi gerekiyor. Onun için de filyasyon ekiplerimiz sahada. Sivil ve resmi ekiplerimiz var. İnşallah 10-15 güne kadar tedbirleri sıkı tutarsak Giresun'un normalleşeceğine inanıyorum."

Ünlü, test ve vaka sayılarına da değinerek, "Test sayımız ile pozitif vaka oranlarımıza baktığımızda yükseliş yok çok şükür. Bir haftadır yatay seyir izliyor diyebiliriz. Bundan sonra inşallah tedbirleri sıklaştırarak yukarıya doğru değil, aşağıya doğru seyir bekliyoruz. Bunun için de vatandaşlarımızdan destek, anlayış bekliyoruz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Vali Enver Ünlü, aşı çalışmalarında şu anda 75 bin seviyesine ulaştıklarını ve bu noktada da takvimin önünde gittiklerini sözlerine ekledi.

17 İL "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ" GRUBUNDA

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor.

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