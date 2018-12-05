Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Damien Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"Taraftarlar tepkilerinde haklı. Samandıra'daki herkes bu durumdan dolayı üzgün. Biz çalışarak galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacağız. Koeman ile devam ediyoruz. Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ