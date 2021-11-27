Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet!

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde, yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
ÇUKUR KAZILINCA VAHŞET ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cansız bedenlere ulaştı.
BAŞLARINA SERT CİSİMLERLE VURULMUŞ
İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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