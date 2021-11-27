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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet! - Haberler
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Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet!

Gaziantep'te bir fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve çevresine kazılmış çukur bulundu. Çukurun kazılmasıyla ise başlarına sert cisimlerle vurulmuş, toprağa gömülü halde iki erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

SON DAKİKA: Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet! - Haberler
Çukurda cansız iki erkek! Gaziantep'te vahşet!
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AA

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde, yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ÇUKUR KAZILINCA VAHŞET ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cansız bedenlere ulaştı.

BAŞLARINA SERT CİSİMLERLE VURULMUŞ

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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