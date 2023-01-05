Ak Parti'M uygulaması hayata geçti

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'AK Parti'M' mobil uygulaması tanıtımında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-AK Parti mobil uygulamasının da devreye girmesiyle, teşkilat faaliyetlerimizi de daha hızlı yürütebileceğiz.

-Genel Merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak bu çalışma

-Vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandırma imkanı sunacağız.

-AK Parti Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum

-Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti'dir.

-Diğer partiler vatandaşı yalnızca seçimden seçime hatırlarken biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız.

-Biz kimsenin ne yaptığına bakmadan, sözümüzü milletimize söylemeye ve hizmetimizi millet için yapmaya devam edeceğiz.

-AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere 'Vizontele' muhalefetin hayalleri dahi yetişemez.

-Sahada en fazla gözüken, en fazla koşturan ve faaliyet yürüten teşkilat biziz.

-Pazartesi günü Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık.

-Salı günü sözleşmeden kadroya geçen yaklaşık 500 bin emekçimizin sevincine ortak olduk.

-Dün memur ve emekliye yeni zam müjdemizi verdik.

-Yarın Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle bir araya geleceğiz.

'KENDİLERİNE FORMAT ATMALARINI TAVSİYE EDİYORUM'

-Gençlerimiz teknolojiyi takip etme ve yeni teknolojiyi kullanma noktasında 'bunların' umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.

-Bunlar 'teknoloji özürlü' olduklarını ortaya koymuşlardır.

-Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine format atmasını tavsiye ediyorum.

'BUNLARIN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

-Bunların, milli teknoloji hamlemizi, Togg'u, Kızılelma'yı, Anka'yı idrak etmesi mümkün değildir. Bunların teknolojiye bakışı meşhur film cümlesi 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' lafını geçememiştir.

-Son 20 yılda, Türkiye'yi teknoloji alanında takip edilen ülke yapmak için çok büyük yol kat ettik.

-Ar-Ge merkezlerimizin sayısını sıfırdan 1249'a yükselttik. Teknopark sayımızı 96'ya çıkarttık.

-Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.

-E-devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor.

-Kendi savaş gemisini üreten ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız.

-İHA ve SİHA üretiminde artık dünyada 3 ülke içerisindeyiz.

-Dijital dönüşüm ofisimiz vasıtasıyla siber güvenlikten verilerimizin korunmasına geniş bir çapta çalışmalara imza atıyoruz.

-Parti olarak kendimizi de ihmal etmiyoruz. Ak Parti'm dijital platformu ve mobil uygulaması, partimizin bu alanda lider olma özelliğini ortaya koyuyor.

-Seçim çalışmalarında bizlere ciddi avantajlar sağlayacağına inandığım bu uygulamanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.