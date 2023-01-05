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Ak Parti'M uygulaması hayata geçti

AK Parti'm mobil uygulaması tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim çalışmalarında bizlere ciddi avantajlar sağlayacağına inandığım bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi

Ak Parti'M uygulaması hayata geçti
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'AK Parti'M' mobil uygulaması tanıtımında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-AK Parti mobil uygulamasının da devreye girmesiyle, teşkilat faaliyetlerimizi de daha hızlı yürütebileceğiz.

-Genel Merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak bu çalışma

-Vatandaşlarımızın sorularını en doğru bilgi ile cevaplandırma imkanı sunacağız.

-AK Parti Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'mızı tebrik ediyorum

-Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti'dir.

-Diğer partiler vatandaşı yalnızca seçimden seçime hatırlarken biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız.

-Biz kimsenin ne yaptığına bakmadan, sözümüzü milletimize söylemeye ve hizmetimizi millet için yapmaya devam edeceğiz.

-AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere 'Vizontele' muhalefetin hayalleri dahi yetişemez.

-Sahada en fazla gözüken, en fazla koşturan ve faaliyet yürüten teşkilat biziz.

-Pazartesi günü Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık.

-Salı günü sözleşmeden kadroya geçen yaklaşık 500 bin emekçimizin sevincine ortak olduk.

-Dün memur ve emekliye yeni zam müjdemizi verdik.

-Yarın Ziraat Bankası'nın düzenleyeceği programda çiftçilerimizle bir araya geleceğiz.

'KENDİLERİNE FORMAT ATMALARINI TAVSİYE EDİYORUM'

-Gençlerimiz teknolojiyi takip etme ve yeni teknolojiyi kullanma noktasında 'bunların' umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.

-Bunlar 'teknoloji özürlü' olduklarını ortaya koymuşlardır.

-Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine format atmasını tavsiye ediyorum.

'BUNLARIN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL'

-Bunların, milli teknoloji hamlemizi, Togg'u, Kızılelma'yı, Anka'yı idrak etmesi mümkün değildir. Bunların teknolojiye bakışı meşhur film cümlesi 'Zeki Müren de bizi görecek mi?' lafını geçememiştir.

-Son 20 yılda, Türkiye'yi teknoloji alanında takip edilen ülke yapmak için çok büyük yol kat ettik.

-Ar-Ge merkezlerimizin sayısını sıfırdan 1249'a yükselttik. Teknopark sayımızı 96'ya çıkarttık.

-Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.

-E-devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor.

-Kendi savaş gemisini üreten ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız.

-İHA ve SİHA üretiminde artık dünyada 3 ülke içerisindeyiz.

-Dijital dönüşüm ofisimiz vasıtasıyla siber güvenlikten verilerimizin korunmasına geniş bir çapta çalışmalara imza atıyoruz.

-Parti olarak kendimizi de ihmal etmiyoruz. Ak Parti'm dijital platformu ve mobil uygulaması, partimizin bu alanda lider olma özelliğini ortaya koyuyor.

-Seçim çalışmalarında bizlere ciddi avantajlar sağlayacağına inandığım bu uygulamanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

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