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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 Mayıs 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor. Konuşmasında, "27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir" diyen Erdoğan, "27 Mayıs 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır, pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Aydın'a bundan 3 ay önce gelip toplu açılış törenimizi yapmıştık. Ardından Nazilli'de de muhteşem bir toplu açılış töreni gerçekleştirmiştik. İstanbul'da da 1 milyon 700 bin kişilik muhteşem bir miting yaptık. Buradan Aydın'ın komşuları olan Muğla ve Manisa'ya da en kalbi selamlarımı iletiyorum. Bu sene özellikle Ramazan ayını deprem bölgesine ayırdık. 14 Mayıs'tan sonra İnşallah gidemediğimiz illere gideceğiz. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da adına çok önemli bir karar vereceğiz.

Kardeşlerim bu CHP LGBT'ci mi İYİ Parti LGBT'ci mi, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da onların en büyük finansörü.

"BUNLARDAN BU ÜLKEYE FAYDA GELİR Mİ?"

Çok çalışacağız, oyumuzu ya eser siyasetinden ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız. Yahu torununu sosyal güvenlik kurumuna kaydediyor, ya bunlar hırsız bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanmak dahil defolu bir şahsa oy verebilir miyiz?

"21 YILDIR KUŞATICI BİR SİYASETTEN YANA OLDUK"

21 yıldır kimsenin özgürlüğüne, hayat tarzına giyimine kuşamına karışmamış kuşatıcı bir siyasetten yana olduk. Türkiye'nin her 3-5 ayda bir siyaset krizine girdiği günlere dönmemesi için hepimize görev düşüyor.

Özellikle kadın ve gençlerden çok büyük bir beklentimiz var. Kadınlar kaleyi içten fethedecek. Gençlerimiz bu seçimlerin önemini çok iyi anlatacak.

"27 MAYIS'IN SENARİSTİ CHP'NİN MİLLİ ŞEFİDİR"

Ben Aydınlı efelere güveniyorum, burası şehit başbakanımız Adnan Menderes'in memleketidir. Kendisini Rahmet ile yad ediyorum. Menderes'i idama götüren o günün CHP'siydi. Bunlarda tezgah çok yalan çok. İmam Hatip okulları Menderes döneminde açıldı. Milletimiz Menderes'te bizatihi kendini gördü.

Ülkesi için çalışan koşturan samimi bir siyasetçi gördü. Böyle gördüğü için de girdiği tüm seçimlerde bağrına bastı. 27 Mayıs 14 Mayıs'ın bir rövanşıdır, pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz?27 Mayıs'ın senaristi CHP'nin milli şefidir. Biz 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ettik, kendimize sivil siyasetten başka bir yol aramadık.

"TÜRKİYE'NİN SURİYELİLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kürt ve Alevi videolarının hangi amaçla paylaşıldığını biliyoruz ama biz iç karışıklığa müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların sokaklarımızı karıştırmasına asla izin vermeyeceğiz. "

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